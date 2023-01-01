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Bow Mania

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Bow Mania 是一款游戏，你必须射出人们头上的苹果。你必须射中尽可能多的苹果，不能错过任何一支箭才能获得高分。你的连胜时间越长，你的得分就越高，但你的下一次击球也就越具有挑战性。您应该考虑到高度和距离的变化。该游戏由 Gametornado 开发，是 Short Life、Short Ride、Lucky Life 和 Parkour Jump 系列的第五款游戏。瞄准 - 光标射击 - 单击 Gametornado 是一款经验丰富的游戏除了短命系列之外，他还创作了 Rio Rex、l-a-rex、ny-rex、london-rex 和 Death Chase。

网站： poki.com

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