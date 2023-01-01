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Parkour Jump 是一款终极跑酷游戏，由热门游戏《Short Life!》的创作者 Gametornado 开发。在《跑酷跳跃》中，你将从一个关卡跳到另一个关卡，表演越来越难的跳跃、翻转和特技，同时躲避周围的血腥障碍。在浏览器中免费玩 Poki 上的跑酷跳跃游戏，体验翻转的美好时光！跑酷游戏迷们将在完成每个关卡的目标时度过一段愉快的时光，这可以为您赚取金钱用于升级、技能等。解锁新的跑酷跳跃角色和自定义设置，展示您独特的翻转游戏技巧！

网站：poki.com

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