Jump Around

在“跳跃”中，您可以控制跳跃脚下世界的旋转！在全球范围内跳跃并收集所有硬币和特殊物品，并在完成关卡时创下跳远记录。一路走来时要小心水、尖刺和其他危险。巧妙地将跳跃落在方块上，跳得越来越高，并避开障碍物。解锁所有角色并完成每个关卡，成为终极跳跃大师。 空间 - 前进Jump around 由 Kiemura 创建，Kiemura 因 Picky Package、Piranh.io 和 Tap Roller 等游戏而闻名。

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