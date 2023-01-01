Narcissus
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Narcissus是一款由Alex Johansson创作的技巧游戏。您正在控制两个必须跳过方块之间的间隙的跑步者。角色同时奔跑，他们必须进行的跳跃并不总是相同的。尝试将注意力集中在两个角色上以完成关卡。密切关注角色，看看重力如何对他们产生不同的影响，使他们在某些跳跃时交叉路径。有 50 个级别需要完成。被卡住了？总是有可能与其他人一起玩，每个人控制一个跑步者。你能跑多远？顶部角色跳跃 - 向上箭头底部角色跳跃 - 向下箭头Alex Johansson 是一位来自英国的创作者，这是他在 Poki 上的第一款游戏。
网站： poki.com
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