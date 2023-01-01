Dark Light Swap
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Dark Light Swap 是一款关于操纵负空间的益智平台游戏。你必须引导两个名为“光”和“暗”的立方体角色，并帮助他们通过充满障碍的迷宫般的关卡到达出口。光可以推动浅色墙壁，而黑暗可以推动深色墙壁。在两个角色之间切换，仔细计划你的动作，并确保两个角色都通过他们的传送门。不要忘记：只有在后面有空间可以推墙时，你才能推墙！在这款结构巧妙、精彩绝伦的益智游戏中，你能闯过多少关呢？分享 Dark Light 交换您的朋友并比较你们的分数！Dark Light Swap 是由 Robert Alvarez 创建的。 Poki 上还有其他思维游戏：Jump and Hover、Plactions、Big Tall Small、Teleport Jumper、Block Toggle、Isotiles、Chessformer 和 Resizer
网站：poki.com
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