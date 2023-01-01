WebCatalog
Dark Light Swap

Dark Light Swap

poki.com

游玩网页版

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 WebCatalog 上“Dark Light Swap”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

Dark Light Swap 是一款关于操纵负空间的益智平台游戏。你必须引导两个名为“光”和“暗”的立方体角色，并帮助他们通过充满障碍的迷宫般的关卡到达出口。光可以推动浅色墙壁，而黑暗可以推动深色墙壁。在两个角色之间切换，仔细计划你的动作，并确保两个角色都通过他们的传送门。不要忘记：只有在后面有空间可以推墙时，你才能推墙！在这款结构巧妙、精彩绝伦的益智游戏中，你能闯过多少关呢？分享 Dark Light 交换您的朋友并比较你们的分数！Dark Light Swap 是由 Robert Alvarez 创建的。 Poki 上还有其他思维游戏：Jump and Hover、Plactions、Big Tall Small、Teleport Jumper、Block Toggle、Isotiles、Chessformer 和 Resizer

网站：poki.com

免责声明：WebCatalog 与“Dark Light Swap”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Big Tall Small

Big Tall Small

poki.com

Plactions

Plactions

poki.com

Teleport Jumper

Teleport Jumper

poki.com

Return Portal

Return Portal

poki.com

Resizer

Resizer

poki.com

Hop Warp

Hop Warp

poki.com

Jump and Hover

Jump and Hover

poki.com

Blockins

Blockins

poki.com

Platform Countdown

Platform Countdown

poki.com

Ledge Throw

Ledge Throw

poki.com

Jumping Clones

Jumping Clones

poki.com

One Button Bounce

One Button Bounce

poki.com

    产品

    支持

    公司

    法律信息

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

    隐私政策