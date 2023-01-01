Plactions 是一款益智平台游戏，您可以通过有限的动作来穿过障碍并完成关卡。跳跃、冲刺、切换激光、翻转重力和传送，以导航到每个级别的出口。 Plactions 以巧妙的方式将平台游戏、谜题和时间攻击结合在一起，提供无与伦比的解谜体验。不要忘记与您的朋友分享，看看谁能更快地完成游戏！Plactions 由 Robert Alvarez 创建。 Poki 上还有其他思维游戏：Big Tall Small、Teleport Jumper、Block Toggle、Isotiles、Chessformer 和 Resizer

网站：poki.com

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