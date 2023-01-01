Chessformer 是一款由 Robert Alvarez 创建的益智游戏。 Chessformer 拥有国际象棋的最佳品质，使用您熟悉和喜爱的熟悉的棋子提供基于网格的棋盘游戏体验。这些棋子按预期移动，但移动后它们会掉落，并且在停止掉落之前无法再次移动。每个级别的目标都是捕获对方的国王。但不用担心你的棋子会输给国王，因为国王很懒惰，从不采取行动。您准备好成为最新的国际象棋神童了吗？移动棋子 - 单击您想要移动的棋子，然后单击其中一个点。Chessformer 由 Robert Alvarez 创建。他们在 Poki 上还有其他游戏：Resizer、Block Toggle 和 Isotiles。

网站：poki.com

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