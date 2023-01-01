Isotiles
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Isotiles 是一款益智游戏，您需要具备一定的技巧。您正在等距网格上玩益智游戏，您的目标是通过给图块着色并创建一条引导您到达出口的路径来到达出口。有些图块可以多次交叉，这由图块上的数字表示。不同的瓷砖有自己的规则。例如，灰色瓷砖总是可以交叉，而紫色钥匙瓷砖可以打开另一个封闭的紫色瓷砖。该游戏可在桌面和移动设备上玩。共有 50 个级别。你有足够的技巧来通关整个游戏吗？移动 - 箭头键/WASD/鼠标单击开始 - 空格/回车/单击重新启动 - R 跳过级别广告 - L 返回 - escIsotiles 由 Robert Alvarez 创建。这是他在 Poki 上的第一款游戏，而且他还制作了 Block Toggle！
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