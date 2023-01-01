MadZOOng 是 Adgard 制作的一款配对益智游戏。在 MadZOOng 中，您必须匹配相同的动物图标并尝试通过所有关卡。选择带有动物图标的图块，然后再次单击将其移动到另一个图块。如果两只相同的动物相互接触，您将获得积分并摧毁相邻的板条箱。为了获得最大分数，请尝试在右侧计时器耗尽之前完成关卡。来吧，玩这个令人兴奋的益智游戏！找到两个相同的瓷砖，可以无障碍地连接起来。MadZOOng 是由 Adgard 创建的。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！

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