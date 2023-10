Pop It vs Spinner 是 Adgard 制作的一款轻松益智游戏。在这个游戏中,您的目标是通过一次匹配至少 2 个相同的图块来消除所有的 Popits。尝试尽早计算你的动作,以进行连锁组合以获得更多分数。当没有匹配项时使用旋转模式生成新匹配项,并清理整个关卡!注意整个游戏窗口以找到额外的弹出窗口!请务必与您的朋友分享游戏并传播信息!你能把它们全部弹出吗?点击或单击具有相同颜色的弹出窗口触摸它们的弹出窗口。弹出 - 点击或鼠标左键单击弹出它与旋转器是由 Adgard 创建的。在 Poki 上玩其他令人上瘾的游戏:Find The Candy、MadZOOng 和 Merge to Million

网站: poki.com

免责声明:WebCatalog 与 Pop It vs Spinner 没有任何附属、关联、授权、认可关系,也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。