Candy Crush Saga
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立即开始玩《Candy Crush Saga》——一款深受全球数百万玩家喜爱的传奇益智游戏。 这款甜蜜的三消益智游戏拥有超过一万亿个关卡，是有史以来最受欢迎的手机游戏之一！ 在这个美味的益智冒险中交换并匹配糖果，进入下一关，获得甜蜜的获胜感觉！通过敏捷的思维和聪明的动作解决谜题，并获得美味的彩虹色瀑布和美味的糖果组合作为奖励！ 通过连续匹配 3 个或更多糖果来计划你的行动，明智地使用助推器来克服那些额外的棘手谜题！在数千个关卡中炸开巧克力并收集甜蜜的糖果，保证让您渴望更多！
网站： king.com
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