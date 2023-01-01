《猫室爆炸》是一款由 Volkan Turan 制作的休闲益智游戏。通过令人满意的动画解决各种谜题，帮助我们可爱的猫咪修理它的公寓。您可以从应用新壁纸和瓷砖开始，很快您就会购买新家具，甚至为公寓安装新地板！ 《Cat Room Blast》将家居装饰类型与益智游戏巧妙地融合在一起，为经典的三消体验带来了耳目一新的体验。快来亲自尝试吧，我们保证您会在这只猫的房间里玩得很开心。使用鼠标左键或手指选择拼图块。Cat Room Blast 由 Volkan Turan 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！

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