Where is My Cat?
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我的猫在哪里？是一款由Slab Games制作的益智游戏。你的猫是隐藏专家。通过移动家居物品、设置陷阱和跳出框框思考来找到它。但要小心：找到狗而不是猫就意味着输掉游戏！完成一些关卡后，您将解锁更多游戏模式，例如喵合并，您可以通过合并来创建新品种的猫，或者猫的游戏室，您可以与猫互动。该游戏结合了多种不同的类型，如合并、隐藏物体和解谜，提供了消磨时间的完美方式！与物体互动 - 鼠标左键单击或点击移动物体 - 拖放我的猫在哪里？由 Slab Games 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！
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