《It's Story Time》是一款由 Sakkat Studio 制作的益智游戏。你想测试一下你的脑力吗？故事时间包含各种充满挑战性谜题的迷你游戏，您可以通过跳出框框思考来解决。查找隐藏的对象、拖放多个对象以混合它们、删除对象的一部分、打开壁橱和抽屉等等。游戏将向您呈现一系列任务，您需要通过操纵游戏中看到的对象来完成这些任务。如果您遇到困难，请随意使用提示按钮。该游戏将提高您的注意力和注意力，同时为全家人提供合适的娱乐！单击或点击一个对象来选择/获取它。如果该对象是可移动的，请按住并拖动鼠标或手指。It's Story Time 由 Sakkat Studio 创建。他们在 Poki 上还有许多其他思考和管理游戏：《Sweet Run》、《James Gun》、《Crush It!》、《Ground Digger》、《Throw It Better!》和血统

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