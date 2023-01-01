粉碎它！是一款由 Sakkat Studio 制作的街机游戏。开办你自己的果汁工厂，你需要用老式的方式压碎水果：用你的拳头！在传送带上打各种水果和宝箱来赚钱。避免使用炸弹，因为它们会夺去你的生命。你赚到的钱可以用来购买新型水果，甚至可以用来购买很酷的手饰。来吧，尝试一下吧。你会为粉碎它而疯狂！拳击 - 点击、鼠标左键或空格键粉碎它！由 Sakkat Studio 创建。在 Poki 上玩他们的其他休闲游戏：James Gun、Ground Digger、Sweet Run 和 Throw It Better！

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