Perfect Peel
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Perfect Peel 是一款模拟游戏，让您在不弄脏双手的情况下享受剥水果和蔬菜的满足感。您可以选择数百种水果、蔬菜和特殊物品，您可以解锁和剥皮。您还将获得积分，可以用来解锁新的切割工具。 Perfect Peel 将为您带来终极满足和放松的剥皮体验。继续剥离这个游戏向您扔来的一切！剥离 -（按住）鼠标左键Perfect Peel 由 FOMO Games 创建。免费在 Poki 上玩他们的其他模拟游戏：Doctor Hero、Screw Factory、Cookie Master 和 Woodcraft。
网站： poki.com
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