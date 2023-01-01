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Perfect Peel

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Perfect Peel 是一款模拟游戏，让您在不弄脏双手的情况下享受剥水果和蔬菜的满足感。您可以选择数百种水果、蔬菜和特殊物品，您可以解锁和剥皮。您还将获得积分，可以用来解锁新的切割工具。 Perfect Peel 将为您带来终极满足和放松的剥皮体验。继续剥离这个游戏向您扔来的一切！剥离 -（按住）鼠标左键Perfect Peel 由 FOMO Games 创建。免费在 Poki 上玩他们的其他模拟游戏：Doctor Hero、Screw Factory、Cookie Master 和 Woodcraft。

网站： poki.com

免责声明：WebCatalog 与 Perfect Peel 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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