Dunk Perfect是Ranida Games制作的一款3D体育游戏。在这款自由式灌篮篮球游戏中，您的角色的目标是跳得尽可能高，获得三分，并获得一些风格得分！展示精彩的猛击动作，体验具有挑战性的关卡，并解锁惊人的能量提升来定制您的角色。你能在所有关卡中获得满分吗？跳跃 - 拖动鼠标左键并松开旋转 - 按住左或右箭头键 Dunk Perfect 由 Ranida Games 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！

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