Ultimate Swish 是一款篮球游戏，您的目标是在一分钟内获得尽可能多的分数。准备好在这个令人上瘾的篮球动作中挥洒汗水吧！ 60 秒内你能得多少分？当球正好位于相交线的中心时点击。选择 - 鼠标左键或空格键Ultimate Swish 由 CodeThisLab 创建。

网站： poki.com

免责声明：WebCatalog 与 Ultimate Swish 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。