《Basket & Ball》是一款与众不同的篮球游戏。该游戏结合了运动和益智类型，迫使您想出创造性的方法将球送入篮筐！你的任务是弹跳篮球并通过各种物理谜题得分。在投篮之前收集大量奖金！你能得分多高？弹跳球 - 鼠标左键或空格键 - 箭头键 篮球和球由 Sun Temple 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！

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