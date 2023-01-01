《Dunkers》是一款由 Colin Lane Games 制作的物理篮球游戏。在《Dunkers》中挥动手臂、跳跃并得分！这款街机篮球游戏具有职业模式和 2 人模式。你将从 Pinko 开始。拿起球，用它来向上弹起自己。与 Froggo、Timmy 和 Nerdo 一起得分！Dunkers 是由位于瑞典斯德哥尔摩的单人工作室 Colin Lane Games 创建的。 Colin Lane 的其他游戏包括 Dunkers 的续集、dunkers-2、Wrassling、街机平台游戏 Temple of Boom、多人塔防游戏 Fortz 和体育游戏 Golf Zero。

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