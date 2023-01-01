WebCatalog
Dunkers

Dunkers

poki.com

游玩网页版

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 WebCatalog 上“Dunkers”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

《Dunkers》是一款由 Colin Lane Games 制作的物理篮球游戏。在《Dunkers》中挥动手臂、跳跃并得分！这款街机篮球游戏具有职业模式和 2 人模式。你将从 Pinko 开始。拿起球，用它来向上弹起自己。与 Froggo、Timmy 和 Nerdo 一起得分！Dunkers 是由位于瑞典斯德哥尔摩的单人工作室 Colin Lane Games 创建的。 Colin Lane 的其他游戏包括 Dunkers 的续集、dunkers-2、Wrassling、街机平台游戏 Temple of Boom、多人塔防游戏 Fortz 和体育游戏 Golf Zero。

网站：poki.com

免责声明：WebCatalog 与“Dunkers”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Wrassling

Wrassling

poki.com

Touchdowners

Touchdowners

poki.com

Knight Brawl

Knight Brawl

poki.com

Base Bros

Base Bros

poki.com

Fortz

Fortz

poki.com

Temple of Boom

Temple of Boom

poki.com

Golf Zero

Golf Zero

poki.com

Battle Golf

Battle Golf

poki.com

Basket & Ball

Basket & Ball

poki.com

Last Mage Standing

Last Mage Standing

lastmagestanding.com

Temple Run 2: Holi Festival

Temple Run 2: Holi Festival

poki.com

Swipe Basketball

Swipe Basketball

poki.com

    产品

    支持

    公司

    法律信息

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

    隐私政策