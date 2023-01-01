《Fortz》由《Dunkers》、《Temple of Boom》、《Golf Zero》等游戏的创造者打造，是一款关于摧毁对手基地的两人游戏。使用你的炮塔、你的智慧和一系列古怪的武器来打倒你的敌人！在同一台计算机上与第二个玩家免费玩 Fortz，以获得最大的欢乐。此 Fortz 在线版本提供了用于自定义屠杀的全功能关卡编辑器，以及许多预制关卡供您和您的朋友互相摧毁！是时候算账了——在 Poki 上玩 Fortz 来结束你和朋友之间的任何争吵！ 控制： 玩家1： W、A、D - 移动（地面） W、S - 瞄准（炮塔） D-射击 S - 放置块（地面） 玩家2： 上、左、右箭头键 - 移动（地面） 向上、向下箭头键 - 瞄准（炮塔） 左箭头键 - 射击 向下箭头键 - 放置方块（地面） 技巧和窍门： - 别忘了定期给你的炮塔重新装弹——如果它是空的，它就不会开火！ - 查看关卡选择功能以获得更有趣的块排列。 关于创作者： Fortz 由位于瑞典斯德哥尔摩的 Colin Lane Games 为您带来。 Colin Lane 是一家单人开发团队，还创作了热门游戏《Dunkers》、《dunkers-2》、《Wrassling》、《Temple of Boom》和《Golf Zero》。

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