《Freeway Fury》是一款由 Serius Games 制作的赛车街机游戏。在这款充满动感的游戏中，您正处于 Carmageddon 的中心。快速而激烈地驾驶，迷惑迎面驶来的车辆，撞到其他车辆并在车辆之间跳跃来赚取积分。你可以组成链条来表演特技并最大化你的分数。确保不要对你的车造成太大损坏，否则你会在爆炸中丧生。你的生命有限，所以在这个混乱的混凝土丛林中要小心。你能在创纪录的时间内完成《高速公路狂怒》吗？转向 - A/D 或左/右箭头键硝基 - W 或向上箭头键上车顶 - S 或向下箭头键跳上另一辆车 - A/D 或左/右箭头键（同时在屋顶上）进入新车 - S 或向下箭头键（跳上另一辆车后）Freeway Fury 是由 Serius Games 创建的。在 Poki 上玩他们的其他游戏：G-Switch、G-Switch 2 和 G-Switch 3。

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