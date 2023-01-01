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G-Switch 3 是一款反重力技能游戏，也是 Serius Games 的 G-Switch 系列的第三部作品。在游戏中，您可以在多人游戏模式中与最多 7 位朋友一起玩，也可以在战役和无尽模式中单独玩游戏。在墙壁、地板和天花板之间切换，尝试在致命陷阱的挑战中生存！免费畅玩 G-Switch 3，看看您是否具备所需能力。不要只是站在那里 – 接受 G-Switch 3 在线挑战并掌控周围的环境！鼠标左键/任意键盘键 - SwitchG-Switch 3 由葡萄牙的 Serius Games 开发。他们也是 G-Switch 和 G-Switch 2 的创造者。

网站：poki.com

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