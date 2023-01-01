Papercraft Wars 是一款街机游戏，你必须弯曲和调整你的射击角度，在敌人击败你之前击败他们！在这个充满纸板和纸张的世界中测试您的瞄准技巧。跳进去，与你的朋友进行一对一的挑战，或者单独玩，看看你能在无尽模式中走多远！这些目标不知道是什么击中了他们，点击并按住 A 键/鼠标左键进行射击。对于 2 人模式，红色玩家必须按 L 键！Papercraft Wars 是由 AVIX Games 创建的。查看 Poki 上的其他游戏： , , , , , , , , , 和

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