Bumper Cars Soccer

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碰碰车足球是 Avix Games 制作的一款体育和汽车游戏。您准备好迎接新型汽车足球了吗？选择您的车辆，在足球场上行驶并尝试向对手进球。将您的驾驶技巧与敏捷性相结合，成为这场比赛的冠军。您可以在本地与好友对战，也可以与具有挑战性的机器人进行比赛。无论您驾驶速度快还是慢，您都有机会加入这个联盟！（玩家 1）转向 - WASD（玩家 2）转向 - 箭头键碰碰车足球由 Avix Games 开发。他们在 Poki 上还有许多其他有趣的益智和多人游戏：拇指战斗机、拇指战斗机万圣节、拇指战斗机圣诞节、拼图照片拼图：夏天、照片拼图：拼图版、照片拼图：交换版、照片拼图：幻灯片版、右转和两次！
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