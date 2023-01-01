Jigsaw Photo Puzzle: Winter
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Jigsaw Photo Puzzle: Winter 是一款拼图游戏，您必须拖动拼图块并将它们放置在正确的位置，以显示与冬天相关的令人惊叹的炫酷图像。如果您将所有部件都放在正确的位置，您就完成了关卡！有 3 个难度级别可供选择：简单、普通和困难，每个级别都会为拼图添加越来越多的碎片。盖上一杯热巧克力，在毯子下享受整个冬天的轻松益智体验！单击或拖动即可移动选定的棋子。放置所有碎片以显示图像并完成关卡。拼图照片拼图：冬季是由 Avix Games 制作的。在 Poki 上玩他们的其他思维游戏：拼图照片拼图：冬天、拇指战斗机、拇指战斗机圣诞节、照片拼图：交换版、照片拼图：拼图版和照片拼图：幻灯片版
网站： poki.com
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