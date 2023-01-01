Midnight Drive 是一款 3D 汽车游戏，让您在夜间在充满活力的城市中行驶，收集钻石，表演特技，并与时间赛跑。加速游览这座美丽的大都市，满足您对速度的需求！首先选择要启动的汽车，选择颜色，然后踩油门。收集宝石以购买更好的汽车和定制选项。拥有更好的汽车，您可以做出更好的特技并在循环中进行更敏捷的操作。找到粉色亮点开始比赛，这样您就可以向所有人展示您在压力下驾驶的能力。您准备好解锁 Midnight Drive 中的每辆车并将所有这些霓虹灯变成模糊吗？ Midnight Drive 是由 Avix Games 创建的。 Poki 上还有许多其他有趣的游戏：Beecoins Inc、Thumb Fighter、Thumb Fighter 万圣节、Thumb Fighter 圣诞节、拼图照片拼图：夏天、照片拼图：拼图版、照片拼图：交换版、照片拼图：幻灯片版、右转和两次！您可以在 Poki 上免费玩 Midnight Drive。Midnight Drive 可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

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