两次！是Avix Games制作的一款图标匹配益智游戏。凭借令人惊叹的视觉效果和令人满意的动画，《Twice!》提供了对匹配谜题类型的不同看法。从动物到水果和日常物品，您可以探索大量时尚的图形来欣赏。单击重复的图标可在计时器用完之前将其删除，因为系统将根据您的敏捷性对您进行评分。你只能活一次，但你可以玩两次！用手指或鼠标左键点击重复的图标即可将其关闭。两次！由 Avix Games 创建。在 Poki 上玩他们的其他游戏《照片拼图：幻灯片版》、《照片拼图：交换版》和《照片拼图：拼图版》！

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