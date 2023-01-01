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The Walking Merge

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《行走合并》是一款闲置合并游戏，您将在其中领导并指挥一支由僵尸末日幸存者组成的军队。你和你的团队被困在一条被怪物占领的致命街道上，你必须快速生产更多单位才能生存。将两个相同的单位组合成一个更强大的单位来击落所有僵尸。当僵尸部落不断前进时，请确保平衡你的军队数量。如果您赶时间，请重复点击以更快地生成单位！你能组成最强的团体吗？你的队伍能在这款末日策略游戏中坚持多久？继续向大家展示您是一位多么伟大的领导者！使用鼠标或手指拖放两个相同的单位来创建一个更强大的单位。当僵尸部落不断前进时，请确保平衡你的军队数量。反复点击可更快地生成单位并不断合并它们！步行合并是由 Avix Games 创建的。在 Poki 上玩其他有趣的游戏：拼图照片拼图：冬天、拇指战斗机、拇指战斗机圣诞节、照片拼图：交换版、照片拼图：拼图版和照片拼图：幻灯片版

网站： poki.com

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