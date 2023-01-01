Merge Arena
poki.com
未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog。
使用 Mac 和 PC 版 WebCatalog 上适用于 Merge Arena 的桌面应用程序增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用程序。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。
将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。
拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。
Merge Arena 是一款 3D 塔防游戏，旨在保卫您的领土免受各种不同类型敌人的侵害，同时不断增强您的军队。该游戏采用合并系统，允许将相同的单位组合成一个更强大的单位。合并你的单位并改进它们，这样他们就可以攻击邪恶的怪物来攻击你可爱的王国！下面的黄色按钮将开始新的战斗。在每次战斗之前，请确保使用右下角的两个按钮扩展可用的单位和插槽。向法师、弓箭手和巨型骑士寻求帮助！战斗将为你赢得经验和黄金，但你的金库也会自己产生一些钱。谨慎使用你的收入来增强你的实力并保护你所有的公民免受伤害。您还可以使用您获得的钥匙与真实玩家进行多人比赛！与您的朋友分享合并竞技场，看看谁能建造最强大的堡垒并保持最长时间！拖放相同的单位将它们合并为更强大的单位。页面下方的按钮将开始新的战斗。确保使用右下角的两个按钮扩展可用的单位和插槽。Merge Arena 由 EasyCats 创建。在 Poki 上玩他们的另一款游戏：Archer Castle 您可以在 Poki 上免费玩 Merge Arena。Merge Arena 可以在您的计算机和移动设备（例如手机和平板电脑）上玩。
网站： poki.com
免责声明：WebCatalog 与 Merge Arena 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。