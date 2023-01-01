Merge Arena 是一款 3D 塔防游戏，旨在保卫您的领土免受各种不同类型敌人的侵害，同时不断增强您的军队。该游戏采用合并系统，允许将相同的单位组合成一个更强大的单位。合并你的单位并改进它们，这样他们就可以攻击邪恶的怪物来攻击你可爱的王国！下面的黄色按钮将开始新的战斗。在每次战斗之前，请确保使用右下角的两个按钮扩展可用的单位和插槽。向法师、弓箭手和巨型骑士寻求帮助！战斗将为你赢得经验和黄金，但你的金库也会自己产生一些钱。谨慎使用你的收入来增强你的实力并保护你所有的公民免受伤害。您还可以使用您获得的钥匙与真实玩家进行多人比赛！与您的朋友分享合并竞技场，看看谁能建造最强大的堡垒并保持最长时间！拖放相同的单位将它们合并为更强大的单位。页面下方的按钮将开始新的战斗。确保使用右下角的两个按钮扩展可用的单位和插槽。Merge Arena 由 EasyCats 创建。在 Poki 上玩他们的另一款游戏：Archer Castle 您可以在 Poki 上免费玩 Merge Arena。Merge Arena 可以在您的计算机和移动设备（例如手机和平板电脑）上玩。

网站： poki.com

免责声明：WebCatalog 与 Merge Arena 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。