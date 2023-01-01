Like a King
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《Like a King》是一款由 LAK Games 制作的塔防和牌组构建游戏。你是一位国王，必须使用和组合你的卡牌集合中的单位来与其他国王作战。每张卡牌都是您可以在战场上使用的独特单位。他们中的一些人攻击敌人，但另一些人开采黄金，甚至为敌方单位布置陷阱。完成任务，打造强大的套牌，最重要的是，明智地制定战略，成为真正的王者！点击空的方块即可生成一个单位。从该单位到要攻击的敌方单位画一条线。修改你的战术，在你的单位被摧毁之前摧毁所有敌方单位。《Like a King》是 LAK Games 打造的。在 Poki: Panda: Bubble Shooter 上玩他们的其他游戏
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