在 Lordz.io 中消灭敌对军队！在你不断壮大的队伍中招募士兵、弓箭手和野蛮人。在《洛德齐奥》中，龙可以保护你免受大量攻击者的侵害。杀死附近的单位并收集战场宝石。你可以成为 Lordz io: Online Medieval Warfare 中的国王！与其他玩家以及朋友一起在线玩竞技游戏。将骑士、士兵、弓箭手、法师、野蛮人甚至龙纳入你的庞大军队，然后进入战场与全球最多 20 名真实玩家作战。组建一支庞大的军队，保护你的领主，致富，努力升级，加入团队，解锁皮肤等等！招募 7 种独特类型的军队，包括：骑士、弓箭手、法师、野蛮人和龙。选择最佳的策略和战术来击败其他玩家。战略性地分割你的军队，以更快地移动或击败其他领主。Lordz.io 是由 Spinbot 创建的。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！您可以在 Poki 上免费玩 Lordz.io：Lordz.io

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