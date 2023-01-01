与朋友和世界各地的其他玩家一起玩《我的世界》团队死亡竞赛！ Pixel Warfare 3：Vegeta777 vs PewDiePie 具有新的地图和游戏玩法。加入当前的游戏，或创建具有独特规则的自己的房间。使用外星枪造成即时伤害！

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