Heads Arena: Euro Soccer
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与大头足球冠军竞争！这款体育游戏可让您参加 1 对 1 和 2 对 2 的比赛和锦标赛。欧洲有十几支球队有两名明星球员。在派对模式中，您可以与朋友一起玩或互相对战。尝试在 Heads Arena: Euro Soccer 中超越每支球队！ 玩“威尔·格里格模式”游戏模式，每当您在北爱尔兰对阵德国的比赛中扮演威尔·格里格对阵巴斯蒂安·施魏因施泰格时进球，就会听到球迷唱起“威尔·格里格着火了”的病毒式口号！
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