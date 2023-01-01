Let Will Grigg Play
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玩“让威尔·格里格上场吧！”游戏，抓住机会与威尔·格里格对阵威尔士巨星加雷斯·贝尔，每当您以威尔·格里格的身份得分时，都会听到球迷唱起“威尔·格里格着火了”的病毒式口号。如果我们得分 100,000虚拟“格里格进球”我们可能会引起北爱尔兰主教练迈克尔·奥尼尔的注意，并说服他最终让威尔·格里格参加 2016 年欧洲杯！准备 - 比赛 - 得分！
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