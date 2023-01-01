Soccer FRVR
soccer.frvr.com
未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上“Soccer FRVR”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。
将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。
拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。
Soccer FRVR 对足球爱好者来说是一个真正的挑战。向正确的方向轻弹并踢球，击败守门员，并尝试在这场无尽的点球大战中尽可能多地进球！
免责声明：WebCatalog 与“Soccer FRVR”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。
您可能还会喜欢
Flicking Soccer
poki.com
Penalty Shooters
poki.com
Basketball FRVR
poki.com
Pegball FRVR
pegball.frvr.com
Soccer Skills Euro Cup
poki.com
Free Kick Shooter
poki.com
Soccer Skills World Cup
poki.com
Penalty Shooters 2
poki.com
Super Soccer Star 2
poki.com
Soccer Skills Champions League
poki.com
American Football Challenge
poki.com
Curling FRVR
curling.frvr.com