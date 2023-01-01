Free Kick Shooter
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Free Kick Shooter 是一款足球游戏，玩家必须尽可能多地进球。在这场充满挑战的比赛中展示你的足球技巧并接受考验。在时间耗尽之前射出尽可能多的任意球，根据你的精确度获得积分，并打破你自己的记录！你敢展示谁是场上最强的吗？用鼠标向前滑动并踢球。踢球后，左右滑动即可控制球的弧线。Free Kick Shooter由Bekho团队打造。他们还获得了高尔夫冠军！
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