Fluffy Mania
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《Fluffy Mania》是一款由 Bekho Team 制作的休闲街机游戏。在这款游戏中，您的目标是在屏幕上的毛茸茸的动物上形成链条。您维持链条的时间越长，您获得的积分就越多。 Fluffy Mania 对传统的配对类型进行了可爱的改造，是放松和消磨时间的最佳游戏。点击并拖动，在相同颜色的毛茸茸的动物上形成链条。链条越长，您获得的积分就越多。Fluffy Mania 是由 Bekho Team 创建的。在 Poki 上玩他们的其他游戏：Bowling Stars、Bubble Shots、Free Kick Shooter、9 Ball Pool 和 Golf Champions。
网站： poki.com
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