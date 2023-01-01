WebCatalogWebCatalog
Fluffy Mania

Fluffy Mania

poki.com

在网络上播放

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 Mac 和 PC 版 WebCatalog 上适用于 Fluffy Mania 的桌面应用程序增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用程序。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。

将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。

拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。

《Fluffy Mania》是一款由 Bekho Team 制作的休闲街机游戏。在这款游戏中，您的目标是在屏幕上的毛茸茸的动物上形成链条。您维持链条的时间越长，您获得的积分就越多。 Fluffy Mania 对传统的配对类型进行了可爱的改造，是放松和消磨时间的最佳游戏。点击并拖动，在相同颜色的毛茸茸的动物上形成链条。链条越长，您获得的积分就越多。Fluffy Mania 是由 Bekho Team 创建的。在 Poki 上玩他们的其他游戏：Bowling Stars、Bubble Shots、Free Kick Shooter、9 Ball Pool 和 Golf Champions。

网站： poki.com

免责声明：WebCatalog 与 Fluffy Mania 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

9 Ball Pool

9 Ball Pool

poki.com

Free Kick Shooter

Free Kick Shooter

poki.com

Golf Champions

Golf Champions

poki.com

Bubble Shots

Bubble Shots

poki.com

Wordsmith

Wordsmith

poki.com

Bubbles

Bubbles

poki.com

Jungle Bubble Shooter Mania

Jungle Bubble Shooter Mania

poki.com

Soccer Skills Champions League

Soccer Skills Champions League

poki.com

Kingpin Bowling

Kingpin Bowling

poki.com

Bowling Stars

Bowling Stars

poki.com

100% Golf

100% Golf

poki.com

Bubble Shooter

Bubble Shooter

poki.com

产品

支持

公司

法律

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站即表明您同意使用 Cookie。

隐私政策