您是下一个高尔夫明星吗？在这款冒险的高尔夫游戏中，您将跳跃、滑行和游泳，以找到合适的击球角度。一杆进洞并戳破气球即可赢得金牌。不过要小心！您只有三张照片，因此请明智地使用它们。 控制： 箭头键 - 奔跑和跳跃 X - 角度和击球 向上键 - 取消拍摄 关于创作者： 《零号高尔夫》由 Colin Lane Games 创建，这是一家位于瑞典斯德哥尔摩的单人工作室。 Colin Lane 的其他游戏包括 b-ball hit Dunkers 和 dunkers-2、摔跤手乐趣 Wrassling、多人塔防游戏 Fortz 和街机平台游戏 Temple of Boom。

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