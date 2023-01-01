Bubble Shots 是一款经典的街机技能游戏，其目标是射击并消除尽可能多的气泡。瞄准并射击泡泡，并创建 3 个以上相同颜色的泡泡组来爆破它们！使用特殊的气泡和炸弹等惊人的能量提升来更快地通关。请记住：时间在流逝！用鼠标指向要射击的方向，将气泡堆叠成至少 3 个相同颜色的组。点气泡 - 按住左键单击射击 - 释放左键单击气泡射击是通过以下方式创建的贝科队。在 Poki 上查看他们的其他一些游戏《高尔夫冠军》和《保龄球明星》！

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