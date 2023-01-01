Bubble Trouble 3 是一款街机泡泡射击游戏，也称为 Bubble Struggle。你的目标是用你值得信赖的鱼叉炸毁屏幕上的所有球。站在气泡下方，用鱼叉向上射击，观察气泡的繁殖。现在，弹出新出现的气泡，这些气泡将再次繁殖，直到它们小到足以被完全摧毁。注意不惜一切代价躲避气泡，因为如果气泡碰到你，你就会输掉这一轮。第三部中有2人模式，所以你现在可以和你的朋友一起享受这种体验。这款经典的 Flash 游戏肯定会让人怀旧。Bubble Trouble 3 由克罗地亚的游戏开发者 Kresimir Cvitanovic 开发。在 Poki 上玩他们的其他传奇游戏：Bubble Trouble、Bubble Trouble 2您可以在 Poki 上免费玩 Bubble Trouble 3。Bubble Trouble 3 可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

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