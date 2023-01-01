Bubble Trouble 2 是一款由 Kresimir Cvitanovic 制作的街机泡泡射击游戏。帮助我们穿着风衣的英雄再次戳破许多彩色泡泡！站在气泡下方，用鱼叉向上射击，观察气泡的繁殖。现在，弹出新出现的气泡，这些气泡将再次繁殖，直到它们小到足以被完全摧毁。注意不惜一切代价躲避气泡，因为如果气泡碰到你，你就会输掉这一轮。这款令人上瘾的传奇 Flash 游戏现已回归 Poki！你能击破所有泡泡直到不再有泡泡吗？按空格键使用尖刺枪。Bubble Trouble 2 是由克罗地亚的游戏开发者 Kresimir Cvitanovic 开发的。在 Poki 上玩他们的另一款传奇游戏：Bubble Trouble

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