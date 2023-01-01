Amazing Bubble Breaker 是一款配对游戏，您可以通过让三个或更多相同颜色的气泡彼此相邻来清除屏幕上的气泡。如果您想测试自己的技能，共有三种游戏模式：简单、中等和困难。为您的游戏屏幕选择不同的彩色气泡主题，并享受两种精美的背景和精彩的动画。如果您想了解自己的游戏风格，可以查看游戏内的统计数据。如果您遇到困难，您可以随时使用提示和能力提升！不要忘记与您的朋友分享《神奇泡泡破坏者》，以便比较您的分数！点击即可射出泡泡。如果你能得到三个或更多相同颜色的泡泡，你就可以将它们全部戳破。《Amazing Bubble Breaker》是由Amazing Hedgehog 创建的。在 Poki 上玩他们的其他休闲游戏：Amazing Solitaire、Amazing Sudoku、Amazing Spider Solitaire、Amazing Word Fresh、Amazing Bubble Connect 和 Amazing Dominoes您可以在 Poki 上免费玩 Amazing Bubble Breaker。Amazing Bubble Breaker 可以在您的计算机和移动设备上玩例如手机和平板电脑。

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