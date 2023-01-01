神奇数独是一款思维游戏，您可以将编号的数独块排列在不同的行和列中。通过玩数独来训练你的大脑，数独需要技巧、策略和耐心才能获胜。检查 9x9 网格，其中已经有一些数字。您必须猜测并用 1 到 9 之间的任意数字填充剩余的方格。当拼图中的每一行、每一列和每个 3x3 方格都包含数字 1-9，且每个数字仅出现一次时，拼图就完成了。不要忘记利用提示和撤消/重做能力！不要忘记与您的朋友分享神奇数独！用手指或鼠标左键选择图块。您可以使用数字键或游戏内面板来填写数字。您必须找出每个空格的正确数字。每行、每列和每节都必须包含每一位数字。如果您遇到困难，请使用提示！Amazing Sudoku 是由 Amazing Hedgehog 创建的。在 Poki 上玩他们的其他游戏：Amazing Spider Solitaire、Amazing Word Fresh、Amazing Bubble Connect 和 Amazing Dominoes 您可以在 Poki 上免费玩 Amazing Sudoku。Amazing Sudoku 可以在您的计算机和移动设备（例如手机和平板电脑）上玩。

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