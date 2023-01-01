Wood Blocks 3D
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Wood Blocks 3D 是 Infinity Games 制作的一款方块益智游戏。该游戏使您能够将给定的块放置在网格上的任何位置，从而为经典的俄罗斯方块体验注入了新的活力。您将同时演奏三首曲子。将这些碎片拖放到网格中以填充一列或一行中的所有方块，这样您就可以清除它并赚取积分。使用能量提升、连击并制定行动策略，以最大限度地提高你的高分。 Wood Blocks 3D 是在放松的同时锻炼大脑的完美方式。将这些木块拖放到网格中以填充一列或一行中的所有方块，这样您就可以清除它并赚取积分。如果您想消除或旋转一块木块，请使用强化道具。Wood Blocks 3D 由 Infinity Games 开发。在 Poki 上玩他们的其他思维游戏：能量、无限循环、形状和数独块
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