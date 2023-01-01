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Karakuri

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Karakuri 是一款思考游戏，您需要尝试清除充满拼图块的网格。您必须按顺序排列屏幕上看到的彩色块，以将其从棋盘上清除。只需按住右侧的棋子并将其拖动到游戏板中，并确保相同的颜色始终相互接触。将尽可能多的相同颜色的棋子并排放置，以形成组合和连锁组合。如果您喜欢俄罗斯方块这样的游戏，您一定会喜欢 Karakuri 为该类型带来的有趣变化！你能在 Karakuri 中击败朋友的高分吗？与他们分享游戏，找出并最大化乐趣！按住右侧的棋子并将其拖动到游戏板中。Karakuri 由 Okashi Games 创建。在 Poki 上玩他们的其他游戏：MicroWars 和 Nano War您可以在 Poki 上免费玩 Karakuri。Karakuri 可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

网站： poki.com

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