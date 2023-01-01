Unpuzzle是一款由Kek Games制作的益智游戏。您的目标是移除拼图中的所有拼图块，直到画布完全变空。单击并拖动一块以将其拉开并将其从拼图中删除。只有在没有任何其他棋子挡路的情况下，您才能拉动棋子。有多种独特的方法可以解决所有这些轻松的谜题。你能帮助这些碎片解开谜题吗？按住并拖动一个碎片将其拉开并将其从拼图中移除。只有在没有任何其他棋子挡路的情况下，您才能拉动棋子。消除所有碎片来解决谜题！Unpuzzle 由 Kek Games 创建。在 Poki 上玩他们的其他减压益智游戏：UnpuzzleX 和 Rhomb

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