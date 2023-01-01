Infinity Loop: Hex 是一款思维游戏，您可以通过旋转屏幕上的所有形状和线条来创建循环图案。您可以在六边形棋盘上解决一系列精心设计的色彩缤纷且轻松的谜题。只需用手指点击或用鼠标单击即可旋转形状。对所有其他线条执行相同的操作以创建闭合形状。没有计时器或任何其他类型的压力。 Infinity Loop: Hex 只是让您按照自己的节奏将各个部分组合在一起。当您组装完所有部件后，游戏甚至可以让您快速拍摄最终结果的照片。这种干净简单的拼图体验可以让您以新的方式构建循环，还可以帮助您提高注意力和注意力水平。使用鼠标左键或手指旋转每个单独的块以创建循环图案。无限循环：已创建十六进制由位于葡萄牙的游戏开发团队 InfinityGames 开发。在 Poki 上玩他们的其他益智游戏：Spider Solitaire、Energy、Infinity Loop、Merge Shapes、Shapes、Sudoblocks、Solitaire 和 Wood Blocks 3D

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