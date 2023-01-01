Energy 是一款益智游戏，您必须单击或点击线条将它们连接到其他线条，最终创建一个完整的循环。当一根线连接到灯上时，灯就会亮。点亮所有线条以完成关卡。平静简约的游戏设计与轻松的配乐相结合，据说有助于减轻玩家的压力。游戏会慢慢引入更多的玩法元素和动力来源，慢慢提升游戏的难度。通过完成关卡，连接线将形成一个漂亮的图像。你能完成《Energy》中的每个关卡吗？如何玩《Energy》？点击线条将它们旋转成正确的阵型。你被困住了吗？按下右上角的灯泡即可完成部分关卡，作为观看短视频的回报。 Energy 由 InfinityGames.io 创建。在 Poki 上玩他们的其他游戏：Infinity Loop、Infinity Loop：Hex、Merge Shapes、Shapes、Solitaire、Spider Solitaire、Sudoblocks、Wood Blocks 3D

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