Infinity Loop 是一款轻松的益智游戏，您的目标是通过旋转屏幕上的所有形状和线条来创建循环图案。尝试想办法将所有线条连接成一个封闭的形状。当您成功完成一个循环后，最后一个循环将亮起，供您后退并检查。此外，还有数十种精心设计的形状等你发现！您准备好放松并释放所有压力了吗？将所有形状连接起来形成一个封闭的环。旋转形状 - 鼠标左键Infinity Loop 由 InfinityGames.io 创建。在 Poki 上玩他们的其他游戏：Energy、Infinity Loop：Hex、Merge Shapes、Shapes、Solitaire、Spider Solitaire、Sudoblocks、Wood Blocks 3D

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